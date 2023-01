Shah Rukh Khan Fans: द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर को मिली धमकियां-गालियां, शाहरुख के फैन्स की हरकत

Pathaan Controversy: इन दिनों विवेक अग्निहोत्री काफी परेशान हैं. उनकी परेशानी का कारण है उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकी मिलना. उनकी मानें तो यह धमकियां देने वाले लोग हैं, शाहरुख खान के फैन. गौरतलब है कि द काश्मीर फाइल्स बनाकर विवेक अग्निहोत्री ने काफी तारीफें बटोरी थी. लेकिन फिल्म के हिट होने के बाद उन पर सरकार का पक्ष लेकर हिन्दूवादी नजरिये का प्रचार करने के आरोप लगे थे. परंतु इधर एक बार फिर सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें लगातार ट्रॉल कर रहे हैं. विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ कुछ न कुछ ट्वीट कर रहे हैं. पर्सनली मैसेज कर रहे हैं. मुद्दा है शाहरुख खान की फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग.

शाहरुख के फैन्स

गौरतलब है कि जब से मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पठान के गाने में भगवा रंग बताए जाने की आलोचना की है, तब से कई लोग इस गाने को फिल्म से हटाने की मांग कर रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि फिल्म से गाना हटा दिया जाए या बिकनी का रंग बदलकर कुछ और कर दिया जाए. गाने का विरोध करने वालों में विवेक अग्निहोत्री भी शामिल हैं. लेकिन विवेक अग्निहोत्री का विरोध शाहरुख खान के कई चाहने वाले फैंस हजम नहीं कर पा रहे. ऐसे लोगों ने विवेक अग्निहोत्री की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट करके कहा है कि जब उनकी खुद की बेटी मल्लिका अग्निहोत्री भगवा रंग में बिकनी पहनकर फोटो खिंचवा सकती है, तो शाहरुख खान के गाने में भगवा रंग दिखाए जाने से उन्हें क्यों आपत्ति है? इस बात पर शाहरुख खान के फैंस विवेक अग्निहोत्री को ट्रोल कर रहे हैं. बल्कि कई लोग उन्हें धमकी भरे मैसेज भी भेज रहे हैं.

Badshah was right.

There is negativity on social media. (But we are positive). pic.twitter.com/1tU6cTGsnx

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 31, 2022