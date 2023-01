Farzi Web Series: अपनी वेब सीरीज का फर्जी ट्रेलर देख कर भड़क गया यह हीरो, शूट करने वालों की लगाई क्लास

Shahid Kapoor Web Series: ओटीटी पर द फैमिली मैन जैसी चर्चित वेब सीरीज देने वाली निर्देशक जोड़ी राज निदिमोरी और कृष्णा डीके अपनी नई कहानी के साथ तैयार हैं. उनकी वेब सीरीज फर्जी 10 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. इसमें शाहिद कपूर और साउथ के स्टार विजय सेतुपति ओटीटी की दुनिया में डेब्यू करेंगे. इनके साथ राशि खन्ना, अमोल पालेकर और रेगिना कासांद्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं. हालांकि सीरीज की रिलीज में महीना भर है मगर इसके प्रमोशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं. प्रमोशन के लिए मेकर्स ने अलग तरह का रास्ता चुना और इसका ट्रेलर 10 जनवरी को रिलीज करने की घोषणा की थी. ट्रेलर का इंतजार कर रहे फैन्स तब हैरत में पड़ गए जब उन्हें वेब सीरीज की जगह एक फर्जी ट्रेलर देखने को मिला.

stay tuned till the to know asli con aur Farzi con #Farzi #FarziOnPrime, Feb 10 pic.twitter.com/y3qKZuKj2q

