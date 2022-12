The Kashmir Files: 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद अब इस मुद्दे पर काम करने के लिए तैयार विवेक अग्निहोत्री

Vivek Agnihotri On The Vaccine War: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया था. हालांकि ये फिल्म साल 2022 की सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक रही. साल खत्म होने को आया है लेकिन इस फिल्म (The Kashmir Files) को लेकर विवाद अभी भी जारी है.

प्यार और नफरत दोनों मिली

द कश्मीर फाइल्स ने जहां खूब प्यार बटोरा तो वहीं कई लोगों ने फिल्म को प्रॉपेगैंडा करार दिया. लेकिन इन सभी विवादों को पीछे छोड़ते हुए विवेक अग्निहोत्री ने अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया है. विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) ने इस प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी शेयर किया है. 'द वैक्सीन वॉर' को 15 अगस्त, 2023 को 10 से ज्यादा भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.

द वैक्सीन वॉर पर काम करेंगे अग्निहोत्री

कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया समेत भारत ने भी कई चुनौतियों का सामना किया था. ये फिल्म कोविड की वैक्सीन प्रोग्राम्स से जुड़ी साजिशों पर बेस्ड होगी. विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म का नाम द वैक्सीन वॉर है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस फिल्म (The Vaccine War) के सेट की ये तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है. इस फोटो में विवेक के साथ उनकी पत्नी पल्लवी जोशी और टीम के कुछ मेंबर्स को देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट 3,200 पन्नों में खत्म हुई थी.

पहले भी विवेक अग्निहोत्री पर लगे हैं कई आरोप

इससे पहले भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों पर प्रॉपेगैंडा (Propaganda) का आरोप लगाया जा चुका है. इस फिल्म की बात की जाए तो इसे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के लिए श्रद्धांजलि माना जा रहा है. एक साल की रिसर्च में 82 लोगों की कहानी पर काम करने के बाद इस फिल्म में भारत के वैज्ञानिकों (Scientists) की कहानी को दर्शाया जाएगा.

