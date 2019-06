ICC World Cup: टीम इंडिया के लिए राहत की खबर, BCCI ने विजय शंकर को बताया फिट, शेयर किया VIDEO

नई दिल्ली: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप (World Cup 2019) में चोट से परेशान भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है. ऑलराउंडर विजय शंकर (Vijay Shankar) की चोट गंभीर नहीं है और वे खेलने के लिए फिट हैं. बीसीसीआई ने गुरुवार शाम छह बजे (भारतीय समय) ट्वीट कर यह जानकारी दी. बीसीसीआई ने विजय शंकर की बैटिंग का वीडियो भी शेयर किया है. भारत को विश्व कप में अगला मैच मैच शनिवार को अफगानिस्तान से खेलना है.

भारतीय टीम विश्व कप में चोट से परेशान है. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) तो पूरे विश्व कप से बाहर हो चुके हैं. भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) फिजियो की निगरानी में चल रहे हैं. वे भारत के अगले तीन मैचों में नहीं खेल पाएंगे. इस बीच गुरुवार को विजय शंकर की चोट की खबर आ गई.

भाषा की रिपोर्ट के अनुसार विजय शंकर को बुधवार को पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी. इस कारण वे ट्रेनिंग सेशन बीच में ही छोड़कर लौट गए. इसके बाद वे गुरुवार को भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने नहीं उतरे. इस बीच मीडिया में उनके चोट की खबर फैल गई. इसके बाद शाम को बीसीसीआई ने ट्विटर पर विजय शंकर का वीडियो शेयर किया.

All-rounder @vijayshankar260 is just happy he got to bat a few balls in the nets . There is something more coming soon from VJ.

— BCCI (@BCCI) June 20, 2019