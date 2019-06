World Cup IND vs AFG Match Updates: टीम इंडिया के रनों की रफ्तार हुई धीमी, विराट-विजय क्रीज पर

नई दिल्ली/साउथैंपटन: आईसीसी विश्व कप 2019 (ICC World Cup 2019) में साउथैंपटन के द रोज बाउल मैदान पर भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) का मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत ने अभी तक दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन किया है. जबकि अफगानिस्तान अभी तक अपनी लय के साथ टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में है.

भारत 86/2 (20 ओवर)

राशिद खान के पहली ही गेंद पर विराट ने एक चौका लगाया. इस ओवर में 7 रन निकले. विराट कोहली- 44 रन. विजय शंकर- 8 रन.

भारत 79/2 (19 ओवर)

ओवर में नबी ने 4 रन दिए. विराट कोहली- 38 रन. विजय शंकर- 7 रन.

भारत 75/2 (18 ओवर)

नईब के ओवर में दो रन निकले. विराट कोहली- 36 रन. विजय शंकर- 5 र

भारत 73/1 (17 ओवर)

मोहम्मद नबी के ओवर में केवल दो रन निकले. विराट कोहली- 35 रन. विजय शंकर- 4 रन.

भारत 71/2 (16 ओवर)

ओवर में नईब ने 5 रन दिए. विराट कोहली- 34 रन. विजय शंकर- 3 रन.

भारत (11-15 ओवर)

11वें ओवर में विराट ने मुजीब को चौका लगाया. ओवर में 8 रन दिए. इसके बाद टीम इंडिया के 50 रन 12वें ओवर में पूरे हुए. उस ओवर में नईब ने ओवर में 6 रन दिए. इसके बाद मोहम्मद नबी ने अपने पहले ओवर में चार रन दिए. 14वें ओवर में नईब ने इस ओवर में 5 रन दिए. इसके बाद टीम इंडिया का दूसरा विकेट केएल राहुल का गिरा, राहुल को मोहम्मद नबी ने हजरतुल्लाह जजाई के हाथों कैच कराया. राहुल 30 रन बनाकर आउट हुए. राहुल 30 रन बनाकर आउट हुए. विराट कोहली- 32 रन. विजय शंकर- 1

भारत 41/1 (6-10 ओवर)

छठे ओवर में ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने टीम इंडिया के लिए पहला चौका लगाया. उसके बाद पांचवी गेंद पर भी राहुल ने एक चौका निकाला. इसके बाद मुजीब ने इस ओवर में केवल दो रन दिए. उसके बाद 8वें ओवर में विराट कोहली ने आफताब आलम को लगातार दो चौके आए. आलम ने ओवर में 14 रन दिए. 9वें ओवर में मुजीब ने केवल दो रन दिए. गुलबदीन नईब ने अपने पहले ओवर में 5 रन दिए. केएल राहुल- 20 रन. विराट कोहली- 20 रन.

भारत 9/1 (1-5 ओवर)

पहले ओवर में मुजीब ने केवल तीन रन दिए. इसके बाद आफताब आलम ने अपने पहेल ओवर में तीन रन दिए. ओवर में केएल राहुल ने बड़ा शॉट लगाने की नाकाम कोशिश की लेकिन उनका शॉट दूर गिया. तीसरे ओवर में मुजीब ने इस ओवर में केवल एक रन दिया. उसके बाद चौथा ओवर में आफताब आलम ने मेडन फेंका. 5वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर मुजीब उर रहमान ने रोहित शर्मा को बोल्ड कर टीम इंडिया को झटका दे दिया. रोहित केवल 1 रन बनाकर आउट हुए. केएल राहुल- 7 रन. विराट कोहली- 1 रन.

टींम इंडिया की शुरूआत रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ने की. अफगानिस्तान के लिए पहला ओवर मुजीब उर रहमान ने फेंका.

ये बदलाव हुए हैं टीम में

टीम इंडिया में केवल एक बदलाव हुआ है. भुवनेश्वर कुमार की जगह मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया गया है. वहीं अफगानिस्तान टीम में दो बदलाव किए गए हैं. नूर अली जादरान और दौलत जादरान नहीं खेल रहे हैं. आफताब आलम और हजरतुलाह को टीम में शामिल किया गया है. इस मैदान पर टूर्नामेंट में अब तक

मौसम और पिच

साउथैंपटन का मौसम शनिवार को साफ रहने की उम्मीद जताई गई थी और पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद बताई जा रही है. इसी मैदान पर टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को हरा चुकी है. हालांकि इस मैदान पर पिछले दो

दोनों टीमों के बीच अब तक दो वनडे मैच हुए हैं इनमें एक मैच में टीम इंडिया को जीत मिली है जबकि पिछले साल एशिया कप में हुआ मैच टाई हुआ था. विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अभी तक कोई मैच नहीं हुआ है.

"We played badly in the last 4-5 games. We are just focusing on our cricket now."

"Doesn't matter against whom we are playing. It's about how we play as individuals."

