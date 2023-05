क्या आपको पता हैं कैसे मिलती है NASA में जॉब? एस्ट्रोनॉट बनने के लिए 12वीं के बाद करना होगा ये कोर्स

How To Become An Astronaut After 12th: नासा को लेकर हमारे देश के युवाओं में अलग ही क्रेज है. साइंस स्ट्रीम से आने वाले वो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में कुछ बेहतर करना चाहते हैं वे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा जॉइन करने का और एस्ट्रोनॉट बनने का सपना जरूर देखते हैं. यहां भारतीय मूल के भी बहुत से लोग काम करते हैं. हालांकि, बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता है कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है.

अगर आप भी साइंस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं या इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है और आप औरों से कुछ हटकर करने चाहते हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. आज इस आर्टिकल के जरिए जानेंगे कि कैसे कोई एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं. फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी

एस्ट्रोनॉट बनने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि फिजिकल योग्यता बहुत मायने रखती है. इसके लिए हाई फिजिकल स्ट्रैंथ होना चाहिए. आपमें एक तय समय तक अधिकतम वजन उठाने की क्षमता होनी जरूरी है. आपकी लंबाई 5 फीट 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए. इन भाषाओं का बेहतर ज्ञान होना जरूरी

नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मानी जाती है. नासा में नौकरी करने के लिए आपका एकेडमिक्स में अच्छा होना जरूरी है. इसके अलावा फिजिकल स्ट्रैंथ के साथ ही लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी जरूरी है. भाषा की बात आती है तो आपको इंग्लिश और रशियन भाषा आनी जरूरी है. स्पेस मिशन ही हिस्सा बनने का मिलेगा मौका

अगर आप एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर नासा जॉइन करते हैं तो आपको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाता है. वहीं, नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को को स्पेस मिशन पर भी भेजता है. एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पढ़ाई

एस्ट्रोनॉट बनने के लिए 12वीं के बाद इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा आपके पास 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास ये सभी पात्रता मानदंड हैं तो यहां जानें कि नासा जाने के लिए कैसे अप्लाई करना होगा. ये रही आवेदन प्रोसेस

सबसे पहले नासा की ऑपिशियल वेबसाइट nasa.gov पर विजिट करना होगा.

इसके बाद करियर सेक्शन में जाएं.

अब आपके सामने जॉब्स की लिस्ट आ जाएगी.

यहां अपनी योग्यता अनुसार वैकेंसी चेक कर सकते हैं.

इसके बाद सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन करना होगा.