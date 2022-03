CUCET 2022 Exam Date: इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन, 13 भाषाओं में होगी परीक्षा, जानें डिटेल

नई दिल्ली. सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CUCET) 2022-23 की परीक्षा (CUCET 2022 Exam Date) 23 भाषाओं (हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, असमिया, बंगाली, पंजाबी, ओडिया, मलयाली, तेलुगू, तमिल, कन्नड़, उर्दू) में आयोजित की जाएगी. एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आयोजित किया जाएगा.

Common University Entrance Test (CUET) for admission in UG programs from the academic session 2022-2023 in all UGC funded Central Universities will be conducted in 13 languages including English, Hindi, Marathi, Gujarati, Tamil, Telugu and Kannada: UGC pic.twitter.com/8VqgwFBq3h

— ANI (@ANI) March 22, 2022