अगर Bollywood में करना चाहते हैं काम, तो जानें सही कोर्स और करियर ऑप्शन

Best Film Making Courses: आज जिसे देखों हर कोई एक्टर बनने की चाह रखता है. हीरो या हीरोइन की तरफ फेमस भी होना चाहते हैं. इस रील के जमाने में आज हर कोई अपने अंदर के एक्टर को दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है. लेकिन एक सच यह भी है कि आज के समय में बॉलीवुड में एंट्री पाना इतना आसान नहीं है. हालांकि, बहुत से लोग यह बात जानते हैं, लेकिन फिल्मों में काम करना भी चाहते हैं. ऐसे में हम आपको बता दें कि अगर आप भी अपना करियर इस मनोरंजन भरी दुनिया में बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपको Bollywood में किस फील्ड में अपना करियर बनाना है. क्योंकि एक फिल्म को बनाने के लिए बहुत सी टीमों की जरूरत पड़ती है. ऐसे में आपको यह तय करना होगा कि आपको किस टीम का हिस्सा बनना है. इसलिए आज हम आपको फिल्म मेकिंग से जुडें कुछ कोर्स और करियर ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप Bollywood में अपना करियर बना सकते हैं.

Career Options in Film Industry: फिल्म इंडस्ट्री में करियर ऑप्शन

1. डायरेक्टर (Director)

2. असिस्टेंट डायरेक्टर (Assistant Director)

3. प्रोडक्शन मेनेजर (Production Manager)

4. प्रोडक्शन असिस्टेंट (Production Assistant)

5. आर्ट डायरेक्टर (Art Director)

6. कास्टिंग डायरेक्टर (Casting Director)

7. स्क्रीन प्ले राइटर (Screenplay writer)

8. साउंड इंजीनियर (Sound enginoor)

9. वॉइस ओवर आर्टिस्ट (Voice Over Artist)

10. फिल्म एडिटर (Film Editor)

11. म्यूजिक डायरेक्टर (Music Director)

12. कोरियोग्राफर (Choreographer)

13. सिंगर (Singer)

14. एक्टर (Actor)

फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए करें ये कोर्स

1. डिप्लोमा इन एक्टिंग (Diploma in Acting)

2. डिप्लोमा इन डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग (Diploma in Direction and Script Writing)

3. डिप्लोमा इन डायरेक्शन (Diploma in Direction)

4. डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी (Diploma in Cinematography)

5. डिप्लोमा इन कैमरा एंड लाइटिंग (Diploma in Camera and Lighting)

6. डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग एंड इंजीनियरिंग (Diploma in Sound Recording and Engineering)

7. डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग (Diploma in Video Editing)

8. डिप्लोमा इन एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग (Diploma in Editing and Graphic Designing)

9. बीएससी इन सिनेमा (Bsc in Cinema)

10. एमएससी इन सिनेमा (MSc in Cinema)

11. एमए इन परफॉर्मिंग आर्ट्स (MA in Performing Arts)

12. बीए इन परफॉर्मिंग आर्ट्स (BA in Performing Arts)

13. डिप्लोमा इन वीडियो प्रोडक्शन (Diploma in Video Production)