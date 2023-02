आखिर ऑपरेशन थियेटर में जाने से पहले डॉक्टर्स क्यों पहनते हैं हरे या नीले कपड़े? जानें खास वजह

Why Doctors Wear Green or Blue Dress in Operation Theatre: अगर हमारे घर में कभी भी अचानक कोई मेडिकल इमेरजेंसी आ जाए, तो हमें तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है. एक वही हैं, जो हर छोटी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी के समय मरीजों की जान बचाते हैं. ऐसे में आप सभी कभी ना कभी हॉस्पिटल तो जरूर गए होंगे. वहीं, आपने हॉस्पिटल शायद एक चीज नोटिस की होगी कि डॉक्टर्स जब भी ऑपरेशन थियेटर (OT) में जाते हैं, तो वे हरे या नीचे रंग के कपड़े या गाउन पहन कर ही जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि आखिर डॉक्टर्स ऑपरेशन थियेटर में हरे या नीले रंग के कपड़े ही पहनकर क्यों जाते हैं? इसके अलावा मरीज को भी इलाज के दौरान नीले या फिर हरे रंग के कपड़े ही क्यों पहनाए जाते हैं? अगर नहीं, तो आइये आज हम आपको इसके पीछे की साइंटिफिक वजह के बारे में बताते हैं.

इस वजह से डॉक्टर्स पहनते हैं हरे और नीले कपड़े

दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बताया गया है कि सर्जरी या फिर इलाज के दौरान डॉक्टर्स नीले या हरे रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि इन रंगों को देखने से उनकी आंखों को आराम मिलता है. ऐसे में आपने भी कभी गौर किया होगा कि जब आप किसी एक रंग को लगातार देखते रहते हैं, तो आपकी आंखों को थकान महसूस होने लगती है. वहीं हमारी आंखें सूरज या फिर किसी भी चमकदार चीज को देखकर चौंधिया भी जाती है. ऐसे में अगर हम इसके तुरंत बाद हरे या नीले रंग को देख लें, तो हमारी आंखों को काफी सुकून मिलता है. इसके अलावा डॉक्टर्स ऑपरेशन थियेटर में जाने से पहले नीले यी हरे रंग के कपड़े इसलिए भी पहनते हैं ताकी उनकी आखों को कोई थकान ना हो और वे कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी बिना किसी गड़बड़ी के पूरी कर सकें.

जानें क्या इन रंगों के पीछे की साइंटिफिक वजह

वहीं इसके पीछे के साइंटिफिक वजह यह है कि इंसान की आखों का निर्माण कुछ इस तरह हुआ है कि वे लाल, हरे और नीले रंग को आसानी के देख सकती हैं, लेकिन बाकी अन्य रंग सूरज की रोशनी के साथ मिलकर एक अलग रंग का निर्माण करते हैं. ऐसे में आपने देखा ही होगा कि ओटी में कई आरटिफीशियल लाइटें जलती हैं, तो डॉक्टर व नर्स को किसी भी तरह का भ्रम ना हो इसलिए वे इससे निपटने के लिए ओटी में जाते वक्त नीले या हरे रंग के कपड़े पहनते हैं.