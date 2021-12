Knowledge: Harnaaz Sandhu ने रचा इतिहास, यहां जानें कैसे बनते हैं मिस यूनिवर्स? जानें कॉन्टेस्ट के बारे में सबकुछ

नई दिल्ली: How To Become Miss Universe: इजरायल में आज 70वीं 'मिस यूनिवर्स' प्रतियोगिता का फाइनल राउंड हुआ. इंडिया की हरनाज कौर संधू ने पैराग्वे और साउथ अफ्रीका की कंटेस्टेंट को हराकर खिताब जीता. 21 साल बाद ऐसा मौका आया, जब किसी भारतीय ने टाइटल जीता, उनसे पहले साल 2000 में लारा दत्ता और 1994 में सुष्मिता सेन ने इंडिया की ओर से खिताब जीता था.

संधू को मिस यूनिवर्स- 2020 एंड्रीया मेज ने टाइटल दिया. 70 सालों से यह प्रतियोगिता हर साल आयोजित करवाई जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे लेते हैं? इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है और विजेता का फैसला किस तरह किया जाता है? ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे.

10 हजार महिलाएं लेती हैं हिस्सा

'मिस यूनिवर्स' एक इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, जिसे मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जाता है. 28 फरवरी 1952 को इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत हुई, हर साल इसका बजट 10 करोड़ डॉलर का रहता है. अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है. कॉन्टेस्ट का मोटिव मानवता से जुड़े मुद्दों में सकारात्मक बदलाव लाना है.

हर साल करीब 90 देशों की 10,000 महिलाएं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती हैं.

इन बातों रखें ध्यान

मिस यूनिवर्स विजेता को इन बातों का ध्यान रखना होता है.

आत्मविश्वास होना चाहिए

मिस यूनिवर्स ब्रांड के मूल्यों और शीर्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना

अपने उद्देश्य को क्लीयरली एक्सप्लेन करते आना चाहिए.

विश्वसनीयता और प्रामाणिकता साबित करते आना चाहिए.

विजेता को अन्य प्रतियोगियों में क्षमता को विकसित करते आना चाहिए.

ताज पहनने के बाद उन्हें बताना होगा कि वे दुनिया को किस तरह बेहतर बना सकेंगी.

अभ्यर्थियों के सोशल मीडिया हैंडल को भी परखा जाता है.

अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए.

इस तरह करें अप्लाई

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालीं प्रतियोगियों को अपने देशों के नेशनल डायरेक्टर के माध्यम से अप्लाई करना होगा. प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी फिटनेस, शेप और रंग-रूप का खास ख्याल रखना होता है. फिजिकल फिटनेस और इंटेलिजेंस का बहुत हद तक ध्यान रखना होता है.

होते हैं तीन राउंड

प्रतियोगिता में एंट्री के बाद कंटेस्टेंट को तीन राउंड से गुजरना पड़ता है. इनमें इवनिंग गाउन सेगमेंट, लाइव शो और इंटरव्यू राउंड के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है.

फर्स्ट राउंड

लाइव शो से पहले प्राइमरी राउंड होता है, इसमें मिस यूनिवर्स को स्विम सूट या एथलेटिक सूट पहनकर दिखाना होता है. फिर शाम के शो में उन्हें इवनिंग गाउन पहनना होता है. प्राइमरी शो में इन पहनावे से लेकर कंटेस्टेंट के रंग-रूप और फिजिकल लूक को जज किया जाता है. यही पहला मौका होता है जब ज्यूरी के सामने प्रतियोगी अपने आप को प्रदर्शित करते हैं.

लाइव शो

लाइव शो और फाइनल कॉन्टेस्ट से पहले सेमीफाइनलिस्ट की घोषणा की जाती है. इन कॉन्टेस्ट को लाइव शो में अपना इंट्रोडक्शन ज्यूरी और जनता को देना होता है. कंटेस्टेंट अपने स्विम सूट या एथलेटिक सूट में ही स्टेज से नीचे उतरकर रनवे पर चलते हुए जनता के बीच जाती हैं. लाइव शो के दौरान ही विजेता का फैसला किया जाता है.

इविंग गाउन सेगमेंट

इवनिंग गाउन सेगमेंट के दौरान कंटेस्टेंट का दूसरा राउंड शुरू होता है, कंटेस्टेंट को इस दौरान इवनिंग गाउन पहनना होता है. इस दौरान ज्यूरी और फैंस कैंडिडेट की पर्सनॅलिटी को परखते हैं. इस दौरान महिला के कॉन्फिडेंस को देख कर ज्यूरी मेंबर्स नंबर देते हैं.

इंटरव्यू राउंड

इवनिंग गाउन सेगमेंट के बाद टॉप-6 कंटेडर्स को चुना जाता है, जिन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए चुना जाता है. इसे सबसे कठिन राउंड माना जाता है, जहां कंटेस्टेंट के एक जवाब के आधार पर विजेता का फैसला होता है. इंटरव्यू राउंड से पहले हर प्रतियोगी ज्यूरी मेंबर्स में से किसी एक जज को चुन सकता है. जो उनसे सवाल पूछेंगे.

किस आधार पर होता है फाइनल क्वेश्चन

ज्यूरी मेंबर द्वारा कंटेस्टेंट से विभिन्न सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल सब्जेक्ट के आधार पर इंटरव्यू राउंट का आखिरी प्रश्न पूछा जाता है. इस सवाल का जवाब कैंडिडेट को अपनी थिंकिंग, माइंडसेट और इंटेलिजेंस के आधार पर देना होता है. कैंडिडेट के जवाब की गहराई भी ज्यूरी मेंबर्स इन्हीं आधारों पर नापते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

इंटरव्यू राउंड के दौरान शांत, विनम्र और एक्साइटमेंट बरकरार रखें. इंटरव्यू राउंड के बाद टॉप-3 का सिलेक्शन होता है. तीनों को स्टेज पर खड़ा कर बताया जाता है कि मिस यूनिवर्स का टाइटल किसे दिया जाएगा. विजेता की घोषणा और प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ टाइटल विनर का फैसला किया जाता है.

विजेता को मिलती है स्कॉलरशिप

मिस यूनिवर्स बनने के बाद कैंडिडेट को मॉडल, एक्ट्रेस और एंडोर्समेंट डील पाने का मौका मिलता है. न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी द्वारा विजेता को स्कॉलरशिप भी दी जाती है. मिस यूनिवर्स का एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो भी रेडी किया जाता है.

