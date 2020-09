NEET, JEE Main 2020: किस राज्य के परीक्षार्थियों को मिलेंगी कैसी सुविधाएं, जानें यहां

नई दिल्ली: देश भर में नीट, जेईई मेन 2020 (NEET, JEE Main 2020) परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है. कोरोना वायरस और कई राज्यों में बाढ़ संबंधी समस्याओं को देखते हुए कुछ राज्यों में परीक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है. देश के कुछ राज्यों में परीक्षार्थियों के यातायात और ठहरने की मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं.

सितंबर में हैं परीक्षाएं

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA-National Testing Agency) राष्ट्रीय स्तर पर जेईई मेन्स (JEE Mains-Joint Entrance Examination) और नीट (NEET-National Eligibility cum Entrance Test) समेत कई प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराती है. इसी के तहत नीट और जेईई 2020 (NEET, JEE Main 2020) का आयोजन सितंबर में करवाया जा रहा है. एनटीए द्वारा नीट 13 सितंबर को और जेईई 1 से 6 सितंबर के बीच आयोजित करवाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- 14 लाख उम्मीदवारों ने डाउनलोड किए JEE,NEET के प्रवेश पत्र

मध्य प्रदेश में मिलेगा मुफ्त यातायात

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप के चलते लोगों को यातायात संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. मध्य प्रदेश के परीक्षार्थियों को यातायात संबंधी समस्याओं से बचाने के लिए वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है. उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'मध्य प्रदेश सरकार जेईई और नीट के परीक्षार्थियों के लिए यातायात के मुफ्त साधन उपलब्ध करवाएगी. इन सुविधाओं की व्यवस्था ब्लॉक और जिला के हेडक्वॉर्टर के बीच करवाई जाएगी. इसके लिए परीक्षार्थी 181 पर कॉल कर सकते हैं या चाहें तो 31 अगस्त से http://mapit.Gov.In/covid-19 साइट पर क्लिक कर भी अप्लाई कर सकते हैं.'

Government of Madhya Pradesh is arranging free-of-cost transport facility for students appearing in JEE/NEET exam. Arrangements will be done from Block HQ & District HQ of exam centre. Examinees can call at 181 or can apply by clicking on https://t.co/gFyNJAUyqh from August 31.

अलग-अलग ट्वीट्स में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि परीक्षार्थियों के आने व जाने, दोनों समय की व्यवस्था करवाई जा रही है. इससे बच्चों को कोरोना वायरस के चलते यातायात की कोई भी परेशानी नहीं होगी. परीक्षार्थी के साथ आने वाला कोई एक पारिवारिक सदस्य भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है. इसके लिए भी 181 पर कॉल कर सकते हैं या राज्य सरकार के ई-पास पोर्टल (e-Pass Portal) पर अप्लाई कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किए DUET 2020 के एडमिट कार्ड

उड़ीसा में मिलेंगी ये सुविधाएं

उड़ीसा सरकार ने जेईई और नीट के परीक्षार्थियों को मुफ्त यातायात और छहरने की सुविधा मुहैया करवाने की घोषणा की है. राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जेईई मेन्स में 37,000 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे और उनके लिए राज्य के 7 शहरों में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Odisha Chief Minister Naveen Patnaik) के निर्देशों के मुताबिक, जिन भी परीक्षार्थियों को यातायात और ठहरने संबंधी कोई भी परेशानी है, वे इस मुफ्त सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

10 candidates and their guardians of Rayagada district are leaving today for Berhampur and Bhubaneswar for JEE Main Exam 2020 in a bus provided by Govt of Odisha being flagged off by ADM, Rayagada. The exam is scheduled to be held from 1.9.2020 to 4.9.2020#OdishaCaresForStudents pic.twitter.com/fV44LxcBCu

— Collector, Rayagada (@RayagadaO) August 30, 2020