ये हैं देश के सबसे बेस्ट और सस्ते मेडिकल कॉलेज, फीस 2000 रुपये से भी कम, यहां देखें लिस्ट

Best and Cheapest Medical Colleges for MBBS in India: आज से समय में मेडिकल की पढ़ाई हद से ज्यादा महंगी हो गई है. एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई पूरी दुनिया में सबसे महंगे अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में गिनी जाती है. मिडिल क्साल घर वालों के बच्चों के लिए मेडिकल की पढ़ाई धीरे-धीरे एक सपना बनता जा रहा है. कई मिडिल क्लास परिवार के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अपने घर का जमीन तक भी गिरवी रखनी पड़ती है. इसलिए ऐसे में आज हम आपको देश के कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजों के बारे में बताएंगे, जहां आप सालाना मात्र 2000 रुपये से 6000 रुपये तक की फीस पे करके अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर लेंगे.

हालांकि, इन सस्ते और अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आपको NEET UG 2023 की परीक्षा में काफी अच्छा परफॉर्म करना होगा. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल नीट यूजी 2023 की परीक्षा का आयोजन 7 मई को किया जाएगा. इस परीक्षा में आपसे 720 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे और इस परीक्षा में अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस देने वाले छात्रों को ही देश के इन सबसे अच्छे और सस्से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा. अगर आप अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दे पाए, तो आप देश के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली (AIIMS Delhi) में एडमिशन ले पाएंगे, जहां की सालाना फीस 2000 रुपये से भी कम हैं. वहीं दिल्ली के ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है, तो आपको यहां सालाना मात्र 1500 रुपये ही फीस देनी होगी. इसके अलावा आप देश अन्य सबसे अच्छे और सस्ते मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट नीचे देख सकते हैं. यहां देखें देश के सबसे बेस्ट और सस्ते मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस 1. एम्स दिल्ली (AIIMS Delhi) - 1628 रुपये

2. एम्स जोधपुर (AIIMS Jodhpur) - 2500 रुपये

3. एम्स भुवनेश्वर (AIIMS Bhubaneswar) - 5856 रुपये

4. एम्स रायबरेली/नागपुर/पटना (AIIMS Raebareli/Nagpur/Patna) - 6080 रुपये

5. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली (Lady Harding Medical College, New Delhi) - 1500 रुपये

6. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली (Maulana Azad Medical College, New Delhi) - 2500 रुपये

7. असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ (Assam Medical College, Dibrugarh) - 5000 रुपये

8. सिलचर मेडिकल कॉलेज, सिलचर (Silchar Medical College, Silchar) - 2500 रुपये

9. जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जोरहाट (Jorhat Medical College and Hospital, Jorhat) - 5000 रुपये

10. नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना (Nalanda Medical College, Patna) - 7000 रुपये

11. पटना मेडिकल कॉलेज (Patna Medical College) - 6200 रुपए

12. वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान नालंदा (Vardhman Institute Of Medical Sciences Nalanda) - 6000 रुपए