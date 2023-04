Quiz: ये है दुनिया का सबसे महंगा फल! भारत में भी होती है इसकी खेती

Most Expensive Fruit in the World: आप भारत में रहते हैं तो आपने एक बार तो इस फल को जरूर खाया होगा. यह मीठा होता है और गर्मियों में खाने में भी अच्छा लगता है.