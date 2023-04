UP Board Result 2023: ऑनलाइन और SMS के जरिए भी चेक कर सकेंगे रिजल्ट, देखें स्टेप्स

UP Board 10th-12th Result 2023: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज मंगलवार, 25 अप्रैल को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी कर देगा. यूपी बोर्ड द्वारा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम आज दोपहर 1:30 बजे जारी किए जाएंगे. जो छात्र इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे बोर्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे.

वेबसाइट क्रैश होने पर यहां देखें ऑनलाइट रिजल्ट



हालांकि, रिजल्ट जारी होने के बाद अक्सर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट क्रैश कर जारी है, क्योंकि एक ही समय पर लाखों बच्चे अपना रिजल्ट देखने में लग जाते हैं. ऐसे में छात्र कुछ अन्य वेबसाइट के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. हम कुछ वेबसाइट के लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा रहे हैं, आप रिजल्ट जारी होने के बाद उन वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

- upmsp.edu.in

- upresults.nic.in

- results.upmsp.edu.in

How to Check UP Board Result 2023 via SMS: जानें कैसे SMS से जरिए भी चेक कर सकेंगे रिजल्ट

इसके अलावा जिन छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, वे SMS के जरिए भी यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं व 12वीं यानी मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट देख सकेंगे. छात्रों को केवल अपने मोबाइल फोन से एक SMS करना होगा.

- कक्षा 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को एसएमएस (SMS) में UP10(space)Roll_Number लिखकर इस नंबर 56263 पर भेजना होगा.

- वहीं, कक्षा 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को एसएमएस (SMS) में UP12(space)Roll_Number लिखकर उसी नंबर 56263 पर भेजना होगा. छात्र जैसे ही SMS भेजेंगे वैसे ही उन्हें उनका रिजल्ट SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा.

UPMSP UP Board 10th-12th Result 2023: कैसे चेक करें यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं का रिजल्ट?

1. छात्र सबसे पहले यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in या results.upmsp.edu.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर दिए गए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं रिजल्ट 2023 के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी.

4. आप यहां अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करें.

5. आपका स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

6. आप भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर इसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.

