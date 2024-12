Shivaji Statue At Pangong Lake: LAC के पास चीन को आंख दिखाते शिवाजी की मूर्ति पर लद्दाख में क्यों खड़ा हो गया विवाद?

India-China Border Near Ladakh: भारतीय सेना ने लद्दाख में भारत-चीन सीमा के निकट पैंगांग लेक में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई है उस पर तारीफ के साथ विरोध के स्‍वर उठ रहे हैं. इस क्षेत्र में प्रतिमा की उपस्थिति जहां भारत की सामरिक और सांस्‍कृतिक उपस्थिति को दर्शाती है वहीं लद्दाख की विरासत और पारिस्थितिक तंत्र की उपेक्षा का भी आरोप लगाया जा रहा है. चुसुल के काउंसलर कोनचो स्‍टानजिन ने कहा है कि इस काम को करने से पहले स्‍थानीय समुदाय से कोई परामर्श नहीं लिया गया. उन्‍होंने एक्‍स पर लिखा कि हमारी विशिष्‍ट पर्यावरण और वाइल्‍डलाइफ को देखते हुए बिना लोकल परामर्श के इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है. यहां पर इसके औचित्‍य पर सवाल खड़ा होता है. हमें ऐसे प्रोजेक्‍टों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे समुदाय और नेचर के प्रति सम्‍मान प्रकट करते हुए उसको प्रतिबिंबित करे.

स्‍टानजिन की बातों ने एक बार फिर राष्‍ट्रीय प्रतीकों, स्‍थानीय पहचान और पारिस्‍थतिकी तंत्र की बहस को शुरू कर दिया है. छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर जहां समर्थक इसको भारत की राष्‍ट्रीय एकता और अखंडता के हस्‍ताक्षर के रूप में देख रहे हैं वहीं आलोचक कह रहे हैं कि इसमें समावेशी दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए था जिसमें लद्दाख की अनोखे सांस्‍कृतिक कलेवर और पास्थितिक तंत्र की छाप दिखती.

As a local resident, I must voice my concerns about the Shivaji statue at Pangong. It was erected without local input, and I question its relevance to our unique environment and wildlife. Let's prioritize projects that truly reflect and respect our community and nature. https://t.co/7mpu3yceDp

