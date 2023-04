दिव्यकीर्ति सर ने बताया रामबाण उपाय, अगर पढाई में नहीं लगता मन, तो ऐसे बढ़ाएं Concentration Level

How to Increase Concentration Level While Studying: अगर आप किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटीटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको यह समस्या आ रही है कि आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए दृष्टि आईएएस (Drishti IAS) के संस्ठापक विकास दिव्यकीर्ति (Vikas Divyakirti) सर ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपना Concentration Level आसानी से बढ़ा सकते हैं.

एकाग्रता कम होने की ये है असली समस्या

सबसे पहले विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि जब भी कोई छात्र खेलता-कूदता है, तो उस समय कभी भी उसका ध्यान इधर-उधर नहीं भटकता है. उसका पूरा फोकस खेल पर ही होता है. लेकिन जब वह पढ़ने बैठता है, तो पढ़ते वक्त वह फोकस नहीं कर पाता है. ऐसे में समस्या Concentration Level की नहीं, बल्कि छात्र की पढ़ाई में रूची ना होने की है. दरअसल, ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में इसलिए नहीं लगता क्योंकि पढ़ाई में उनकी रूची नहीं होती है, जबकि खेलते वक्त उनका फोकस पूरी तरह से गेम पर होता है. Concentration Level बढ़ाने के ये है दो अहम उपाय

ऐसे में विकास सर बताते हैं कि रूची से जुड़ी समस्या से निपटने के दो उपाय हैं. सबसे पहला उपाय यह है कि आप पढ़ते समय उन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ें, जिनमें आपकी रूची हो. उसके बाद जब आपका मन पढ़ाई में लगने लगे, तब आप कम रूची वाले सब्जेक्ट्स को कवर करें. अब दूसरा उपाय यह है कि आप समय-समय पर सब्जेक्ट्स को बदल-बदल कर पढ़े. आसान शब्दों में कहें, तो आप आप 2 घंटे एक विषय को पढ़ें, फिर अगले दूसरे घंटे किसी और विषय को पढ़ें. इससे आपकी रूची पढ़ाई में बनी रहेगी. पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूरी

इसके अलावा दिव्यकीर्ति सर बताते हैं कि अगर कोई छात्र अच्छे से पढ़ाई करता है, तो ऐसे में उसका फोकस 50 मिनट से ज्यादा का नहीं रह सकता है. इसलिए आपको पढ़ाई के दौरान हर 40 या 50 मिनट पर ब्रेक जरूर लेना चाहिए. आप 5 मिनट का ब्रेक लेकर आपका माइंड फ्रेश कर सकते हैं और दोबारा उसी फोकस के साथ पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. किसी उधेड़बुन में ना रहें

इसके अलावा छात्रों में Concentration Level कमजोर होने का एक कारण यह होता है कि वे किसी ना किसी उधेड़बुन में रहते हैं. वे पढ़ाई के समय किसी दूसरी ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं. ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि अगर वे किसी चीज या किसी काम को लेकर पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वे पहले उस काम को निपटा लें, ताकि ने पूरी एकाग्रता से साथ पढ़ाई कर सकें. खेल और योग से बढ़ेगी एकाग्रता

बाकी छात्रों को अपना एकाग्रता बढ़ाने के लिए खेल खेलने चाहिए और साथ ही रोजाना योगा भी करना चाहिए. इसके अलावा अगर आप इस सभी बातों को फॉलो करते हुए पढ़ाई करते हैं, तो यकीनन धीरे-धीरे आपका Concentration Level काफी बढ़ जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे.