Knowledge Section: जानें, कहां से आया Gold Digger शब्द, क्यों महिलाओं के लिए ही किया जाता है इस्तेमाल और क्या कहती है Oxford Dictionary

Knowledge Section: गोल्ड डिगर शब्द पहली बार 1911 में पब्लिश हुआ था. अमेरिकी उपन्यासकार रेक्स बीच (Rex Beach) ने पहली बार अपनी किताब The Ne'er-Do-Well में Gold Digger शब्द का इस्तेमाल किया था. इसके बाद 1915 में वर्जिनिया ब्रुक्स (Virginia Brooks) ने My Battles with Vice में इस शब्द का इस्तेमाल किया.