Movie Ticket: ब्रह्मास्त्र के बाद दृश्यम के टिकट में बड़ी छूट, इस दिन बुक करने पर मिलेगा 50 परसेंट का डिस्काउंट

Drishyam 2 Ticket: अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. कुछ समय पहले ही मूवी का टीजर रिलीज किया और इसके बाद से फैंस में मूवी देखने की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. फिल्म मेकर्स ने गांधी जयंति के मौके पर अपने फैंस को नई सौगात दी है. मेकर्स ने फिल्म के टिकट में 50 प्रतिशत का डिस्काउंट देने की घोषणा की है. आइए जानते हैं ये ऑफर कब तक है और इसका फायदा कौन ले सकता है.

कब तक है ऑफर

दृश्यम के टिकट में डिस्काउंट का ऑफर केवल ओपनिंग डे के लिए ही है. आपको बता दें फिल्म 18 नवंबर को रिलीज की जाएगी. अगर इस दिन के लिए टिकट बुक किया जाता है तो टिकट पर आधी छूट मिलेगी. अगर आप 2 अक्टूबर के दिन दृश्यम 2 का टिकट बुक करते हैं तो टिकट में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

क्यों मिल रहा है डिस्काउंट

TEAM 'DRISHYAM 2' OFFERS 50% DISCOUNT ON FILM TICKETS ON RELEASE DAY... #Drishyam2 makers tie up with multiple chains to offer 50% discount for the release day [18 Nov 2022], *if* tickets are booked on 2 Oct 2022... Stars #AjayDevgn as #VijaySalgaonkar. pic.twitter.com/OACqDzpv1j

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 2, 2022