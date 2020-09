Aamir Khan पर फूटा Sushant के फैंस का गुस्सा, PK से कटवाए थे ये सीन!

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मिस्टर परफक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) की सुपरहिट फिल्म 'पीके (PK)' आज भी लोगों को काफी पसंद है. रिलीज होते ही इस फिल्म की कमाई ने इतिहास रचा था. लेकिन अब अपनी इसी फिल्म के कारण आमिर खान को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि अब 'पीके' का एक ऐसा सीन वायरल हो रहा है जो सिनेमा हॉल में नजर ही नहीं आया. इस सीन में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. अब अभिनेता के फैंस इस सीन पर आमिर की कैची चलने से नाराज नजर आ रहे हैं.

सुशांत के बेहतरीन सीन पर कैंची

इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने सरफराज युसूफ का किरदार निभाया था, इस रोल में अनुष्का शर्मा के अपोजिट लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया था. सुशांत का रोल फिल्म में बहुत छोटा था, लेकिन अब कुछ ऐसे सीन सामने आए हैं जो यह साबित करते हैं कि सुशांत का रोल उतना छोटा भी नहीं था जितना दर्शकों तक पहुंचा. बल्कि सुशांत के काफी बेहतरीन सीन पर कैंची चला दी गई थी.

I feel for the officers investigating the #SushantSinghRajput death case.

After giving signed statements to the NCB, two arrested accused have now retracted.

On the other hand, Rhea has filed a police complaint seeking an FIR against Sushant's sister, Priyanka and Dr Tarun Kumar. pic.twitter.com/izsY6kQgko

— Soumyadipta (@Soumyadipta) September 7, 2020