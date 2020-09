नई दिल्ली: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स को लेकर जांच चल रही है. इसी बीच अभिनेत्री-फिल्म निर्माता पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने ट्वीट किया और आर्थिक और मानसिक रूप से पिछड़े लोगों के बारे में सवाल उठाए जो उपने दर्द को दूर करने के लिए ड्रग्स का इस्‍तेमाल करते हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी को भी ड्रग उपभोक्ताओं की दुर्दशा और कठिनाइयों के बारे में पता है.

अभिनेत्री पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने ट्वीट कर लिखा, 'क्या कोई ऐसे लोगों की परवाह करता है, जो समाज के अंतिम हाशिये पर रहते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जीवन का दर्द दूर हो जाए? वो जो अपने सपनोंं को पाने के लिए बहुत ही टूटे हुए होते हैं, गरीबी और दुख के बीच इन पदार्थों का पीछा करने लगते हैं? क्या कोई इनको ठीक करने में दिलचस्पी रखता है?

Does anyone care about people who live on the ultimate fringe of society,who use drugs to make the pain of living go away? The ones who are too battered & broken to chase dreams but chase substances amidst much poverty & squalor? Anyone interested in their rehabilitation?

