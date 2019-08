लगातार ट्रोल किए जा रहे अदनान सामी ने कहा- 'जिंदगी से परेशान हैं पाकिस्तानी'

नई दिल्ली: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद नियमित रूप से ट्रोल हो रहे गायक अदनान सामी ने अपने पूर्ववर्ती देश पाकिस्तान के निवासियों को लेकर कहा कि वे 'अपने खुद के जीवन से निराश हैं' और जब से उन्हें यह एहसास हुआ है कि मैं इन सब से आगे बढ़ चुका हूं, तब से वे मेरे ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. सामी से ट्विटर प एक यूजर ने पूछा, "आपको पाकिस्तानियों की काफी आलोचना सुनने मिलती है. आप इन सबका सामना कैसे करते हैं?"

ट्वीट कर कही ये बात

सामी ने उसके रिप्लाई में कहा, "मेरे प्रिय, कोई बात नहीं; वे मूल रूप से असहाय, राह से भटके हुए और अपने स्वयं के जीवन को लेकर निराश हैं और उन्हें जब से पता चला है कि मैं आगे बढ़ चुका हूं, वे तब से मेरे ऊपर अपनी भड़ास बाहर निकाल रहे हैं. सामी ने आगे कहा, "मैं उन्हें माफ करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके जीवन में सुधार करें. वे वास्तव में पीड़ित हैं." सामी ब्रिटेन में पैदा हुए थे. वह पहले पाकिस्तानी मूल के एक कनाडाई नागरिक थे. 2016 में उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी.

My dear, it’s okay; they’re basically helpless, misguided & frustrated about their own lives & are taking it out on me since they know I moved on. I forgive them & pray that God improves their lives. They are actually victims...Hugs. https://t.co/E8H5azu3yG

