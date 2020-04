Ajay Devgn ने पहले दिए 1 करोड़, मजदूरों की दयनीय हालत देख पसीजा दिल, फिर किया इतना दान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण अजय देवगन (Ajay Devgn) पहले ही अपनी प्रोडक्शन कंपनी की ओर से पीएम केयर्स फंड में 1.10 करोड़ रुपये दान कर चुके हैं लेकिन इसके बाद इन्होंने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है. देशभर में चल रहे लॉकडाउन (Lockdown) के कारण फिल्म इंडस्ट्री का काम पूरी तरह है ठप्प पड़ा है. इस संकट में इंडस्ट्री में काम करने वाले देहाड़ी मजदूरों के घरों में दो वक्त खाने तक की परेशानी आ चुकी है. इसलिए अब इन लोगों की मदद के लिए कई सितारे आगे हैं. सलमान खान, रोहित शेट्टी के बाद अब इस लिस्ट में अजय देवगन का नाम भी शुमार हो चुका है.

Dear @ajaydevgn, we thank U for your generous contribution of ₹51 lakhs towards @fwice_mum, for the benefit of our 5 lakh #CineWorkers. U have proved time & again, especially in times of crisis, that U are a real life #Singham. God bless U.#FWICEFightsCorona #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/e2NZ0V3q52

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) April 1, 2020