मां के निधन से टूट गए Ali Fazal, लिखा रुला देने वाला पोस्ट

नई दिल्ली: इन दिनों सिनेमा जगत से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं. यह दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. बुधवार को सुबह मशहूर अभिनेता अली फजल (Ali Fazal) का मां का निधन हो गया है. वह लखनऊ में थीं और स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनका निधन हो गया है. अब निधन के बाद अली फजल ने एक इमोशनल पोस्ट लिखकर अपनी मां को याद किया है.

I’ll live the rest of yours for you. Miss you Amma. Yahi tak thhaa humaara, pata nahi kyun. You were the source of my creativity. My everything. Aagey alfaaz nahi rahe. Love, Ali. pic.twitter.com/hKyFMp6U1G

अली ने अपनी मां की एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, "मैं आपके लिए आपका बाकी जीवन जियूंगा. मिस यू अम्मा..यहीं तक था हमारा..पता नहीं क्यूं. आप मेरी रचनात्मकता की स्रोत थीं..मेरा सब कुछ. मेरी हर चीज. आगे अल्फाज नहीं रहे. प्यार, अली."

Thank you Everyone for this overwhelming outpour of love and support. Main dheere dheere sabko msg back karoonga. Just, abhi past tense ki aadat daal loon. Thank you again. This year needs only more of this love. Sabke liye. Duaaein.

— Ali Fazal M / میر علی فضل / अली (@alifazal9) June 18, 2020