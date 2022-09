Brahmastra First Review: 'ब्रह्मास्त्र' का पहला रिव्यू आया सामने, 'आलिया भट्ट की एक्टिंग के आगे फीके पड़े रणबीर कपूर'

Brahmastra First Review Out: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की जिस फिल्म का इंतजार लोगों को था, वो बस रिलीज होने से एक दिन दूर है. इस फिल्म से मेकर्स ने बहुत उम्मीदें लग रखी हैं. फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) की रिलीज से कुछ दिन पहले ही फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है. जिसे इंडस्ट्री के ही एक नामी व्यक्ति ने किया है. जिनके मुताबिक फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरने वाली है. हम बात कर रहे हैं ओवरसीज सेंसर बोर्ड मेंबर उमैर संधू की. जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर रूम में देखा है. इसके बाद वो फिल्म को लेकर अपनी राय सामने रखने से खुद को नहीं रोक सके. उमैर संधू ने इस फिल्म का रिव्यू करते हुए इसे कुल 2.5 स्टार दिए हैं.

आलिया लगीं शानदार

ब्रह्मास्त्र को देखने के बाद अपनी राय सोशल मीडिया पर रखते हुए उमैर संधू ने लिखा, 'रणबीर कपूर फिल्म में बहुत कंफ्यूज्ड लगे हैं. उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. आलिया भट्ट फिल्म में शानदार लगी हैं. वाह... मौनी रॉय बहुत खराब लग रही हैं. उनकी बहुत लाउड एक्टिंग हैं. अमिताभ बच्चन पूरी गरिमा में हैं. सिर्फ दुख इस बात का है कि उन्हें कम फुटेज मिली है.'

उमैर संधू का ट्वीट

इसके आगे उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, 'फैंटेसी एडवेंचर फिल्में बॉलीवुड में कम ही होती हैं. आप अयान मुखर्जी को साहसी होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. जो एक ऐसे जौनर में गए जो सपने दिखाने वालों ने छुआ भी नहीं था. लेकिन फिल्म का स्क्रीनप्ले और कहानी बिल्कुल औसत है और कभी-कभी बहुत खराब.' उमैर संधू ने लिखा, 'अक्सर जो चमकता है वो सोना नहीं होता.'

Fantasy/adventure films are a rarity in Bollywood. Actually, you want to laud #AyanMukerji for being courageous, for venturing into a lane that's rarely visited by dream merchants here. But the screenplay & story is a complete average & sometimes mess in #Brahmastra ! 2.5/5

#RanbirKapoor looking so confused in #Brahmastra ! He even didn’t know what’s going on ! #Aliabhatt looking stunning in movie ! Wow ! #MouniRoy looking so creepy! Loud performance by her ! #AmitabhBachchan is grace personified. The only regret is, he gets less footage.

— Umair Sandhu (@UmairSandu) September 6, 2022