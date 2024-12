'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग में हुई भगदड़ की घटना पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, मृतक के परिवार की मदद के लिए आए आगे

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' का क्रेज देशभर में देखा जा सकता है. 5 दिसंबर को इस क्रेज के बीच फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है. वहीं इन धूम-धड़ाके के बीच 'पुष्पा 2' को लेकर विवाद भी हुआ. हैदराबाद के थिएटर में भगदड़ की वजह से 35 साल की एक महिला की मौत हो गई तो उसका 9 साल का बेटा बुरी तरह घायल हो गया. अब इस दर्दनाक घटना पर 'पुष्पा 2' के मेकर्स का ऑफिशियल बयान सामने आया है.

मैध्री मूवी मेकर्स ने ट्विटर पर रिएक्शन दिया. जहां उन्होंने इस ट्रैजिक घटना के बारे में बात की. इस खबर के बाद 'पुष्पा 2' को लेकर काफी विवाद भी हुआ था. खबरें तो लाठीचार्ज की भी हैदराबाद से सामने आई थी.

महिला की मौत की घटना पर 'पुष्पा 2' के मेकर्स

मेकर्स ने इस घटना को लेकर कहा, 'पिछली रात स्क्रीनिंग के दौरान जो हुआ वह दिल तोड़ देने वाला था. हमारी प्रार्थनाएं मृतक के परिवार के साथ है. साथ ही इलाज चल रहे बच्चे के भी जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. हम इस मुश्किल वक्त में परिवार का पूरा साथ देंगे. बहुत ही दुख के साथ मैध्री मूवी मेकर्स.'

We are extremely heartbroken by the tragic incident during last night’s screening. Our thoughts and prayers are with the family and the young child undergoing medical treatment.

We are committed to standing by them and extending all possible support during this difficult time.…

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 5, 2024