अमीषा पटेल ने 'गदर 2' के निर्देशक पर साधा निशाना, नहीं निभाना चाहती सास का किरदार; बोलीं- '100 करोड़ रुपये मिले..'

Ameesha Patel Dig At Gadar 2 Director: अमीषा पटेल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2000 में राकेश रोशन की फिल्म 'कहो ना... प्यार है' से की थी. इसके बाद 2001 में वो अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी 'गदर' में सनी देओल के साथ नजर आईं. फिल्म में उन्होंने सकीना का किरदार निभाया था, जिसने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी. ये उनकी दूसरी फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की.

22 साल बाद 2023 में इस फिल्म का सीक्वल 'गदर 2' रिलीज हुआ. इस फिल्म में अमीषा सकीना के किरदार में नजर आईं. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े. फिल्म में उनके किरदार को एक बार फिर दर्शनों ने बेहद प्यार दिया. हालांकि, इस फिल्म में अमीषा को उतना फेम नहीं मिल पाया, जितना फिल्म के पहले पार्ट 'गदर' में मिला था. इसको लेकर एक्ट्रेस कई बार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुकी हैं. अब एक बार फिर से वही बहस छिड़ गई है.

Dear ⁦@Anilsharma_dir⁩ dear anilji . This is only a film and not a reality of some family so on screen I do have a say as to what I want to do and not do respect u loads but will never play a mother in-law for gadar or any film even if paid 100 crores pic.twitter.com/3ICZvU9I9c

