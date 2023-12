Animal की 'भाभी 2' बनीं 'मोस्ट पॉपुलर स्टार', शाहरुख खान की लाडली को छोड़ा काफी पीछे

Tripti Dimri: 29 साल की तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) ने 'एनिमल' फिल्म में ऐसा सीन दिया कि वो देखते ही देखते हर तरफ छा गई हैं. यहां तक कि तृप्ति नेशनल सेंसेशन बन चुकी हैं. लेकिन क्या आपको पता है एक छोटे से रोल ने तृप्ति की किस्मत इतनी बदल दी है कि वो 'सबसे पॉपुलर इंडियन' सेलिब्रिटी बन गई हैं.

मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस



IMDB ने सोशल मीडिया पर वीकली एडिशन शेयर किया है. इसमें कई सितारों की फोटोज हैं. लेकिन नंबर एक पर तृप्ति डिमरी, दूसरे पर संदीप रेड्डी वांगा हैं. तीसरे नंबर पर सुहाना खान और चौथे नंबर पर खुशी कपूर हैं. इन सबके अलावा इस लिस्ट में राजकुमार हिरानी और केजीएफ एक्टर यश भी हैं.

Here comes the latest edition of the Popular Indian Celebrities Feature with your weekly update of fan favorites, debutants and routine rockstar

The full list can be found on the IMDb app on iOS and Android

Who's your favourite?pic.twitter.com/4QG5zVgkXE

— IMDb India (@IMDb_in) December 12, 2023