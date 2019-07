हर फिल्म की कामयाबी बॉक्स ऑफिस नंबर्स से नहीं हो सकती: अनुपम खेर

नई दिल्ली: दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर, जो 'वन डे: जस्टिस डिलीवर्ड' में नजर आएंगे, का कहना है कि बॉक्स ऑफिस के नंबरों से परे एक अच्छी कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए दर्शकों का पर्याप्त विकास हुआ है. सिनेमा के बदलते व्यापार जहां ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो थिएटर पर अच्छा व्यवसाय नहीं कर पाती है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उन्हें काफी सराहा जाता है, इस पर उनका क्या विचार है? अनुपम ने कहा, 'मुझे लगता है कि पिछले दो सालों में यह सबसे अच्छी चीज हुई है, जो फिल्म निर्माताओं और हम जैसे कलाकारों के लिए बहुत बढ़िया है. दर्शक इंटेलीजेंट कहानियां देखना चाहते हैं और हर फिल्मों की सफलता को बॉक्स ऑफिस के नंबरों से परिभाषित नहीं किया जा सकता.

'वन डे : जस्टिस डिलीवर्ड' में एक रिटायर्ड जज की भूमिका निभाने वाले इस अभिनेता ने आगे कहा, 'चूंकि इन दिनों हमारे पास फिल्मों की डिजिटल रिलीज है, हम जानते हैं ऐसी कहानी है जिसे दर्शक लोगों के साथ देखने के बजाय अकेले देखना ज्यादा पसंद करेंगे. अभी दर्शकों के एक समूह का विकास हो रहा, जो ऐसी फिल्में नहीं देखते हैं तो उनकी बुद्धिमता का अपमान करती है.

#OneDayJusticeDelivered releases today worldwide. Thank you my director @ashnandaa, producers, writers, my co actors & technicians for your love & warmth during the making of the film. It has been a pleasure being part of this intriguingly beautiful film. Please watch it. pic.twitter.com/GBQ4LY7SLD

— Anupam Kher (@AnupamPKher) July 5, 2019