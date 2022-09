कियारा से पहले Kriti Sanon को ऑफर हुई थी Lust Stories, इस शख्स के डर से रोल कर दिया था रिजेक्ट

Kriti Sanon in Koffee with Karan: हाल ही में कृति सेनन (Kriti Sanon) अपने डेब्यू एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) के साथ कॉफी विद करण (Koffee With Karan) में पहुंची थीं. जहां दोनों की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे हुए. साथ ही वो सीक्रेट्स भी पता चले जो अब तक केवल कृति और टाइगर ही जानते हैं. क्या आप जानते थे कि लस्ट स्टोरीज (Lust Stories) में कियारा आडवाणी (Kiara Advani) वाला रोल पहले कृति को ही ऑफर हुआ था. अब खुद कृति ने ये खुलासा किया है और बताया कि उन्हें जब ये किरदार ऑफर हुआ तो उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने इसे क्यों रिजेक्ट कर दिया था.

2014 में हीरोपंती से शुरू हुआ था कृति का करियर

साल 2014 में कृति ने बॉलीवुड डेब्यू किया था वो भी टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती से. इसक बाद वो राबता, बरेली की बर्फी, लुका छिपी, हाउसफुल 4, पानीपत जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और उनके काम को काफी नोटिस भी किया गया. लेकिन साल 2018 में उन्हें लस्ट स्टोरीज ऑफर हुई थी जिसमें 4 अलग-अलग कहानियां थीं और हर कहानी का डायरेक्टर अलग था. इस फिल्म में कृति को कियारा का रोल ऑफर हुआ था. लेकिन जब उन्होंने इस रोल के बारे में सुना तो वो इसे लेकर थोड़ी नर्वस थीं और उन्होंने बाद में इसे करने से भी इंकार कर दिया था.

मां की वजह से नहीं किया था रोल

कॉफी विद करण में पहुंचीं कृति ने बताया कि आज भी जब वो कोई इंटीमेट सीन करती हैं तो पहले मां से डिस्कस करती हैं. ऐसे में जब लस्ट स्टोरीज उन्हें ऑफर हुई तो वो जानती थी कि इसके लिए उनकी मां शायद हामी नहीं भरेंगी लिहाजा उन्होंने बिना पूछे ही इसे रिजेक्ट कर दिया और फिर ये रोल कियारा आडवाणी को ऑफर हुआ. आज भी ये कियारा की सबसे शानदार परफॉर्मेंस में गिना जाता है.

ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर