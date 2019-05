चीन में 'मॉम' के रिलीज पर भावुक हुए बोनी कपूर, जी स्टूडियो को कहा- 'थैंक्स'

नई दिल्ली: चीन में शुक्रवार को श्रीदेवी की आखिरी फिल्म 'मॉम' रिलीज हुई और यह पल बोनी कपूर के लिए काफी भावुक रहा. बोनी इस मौके पर इतने इमोशनल हो गए की उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात लिखकर मन को हल्का किया. यह छोटा सा पोस्ट श्रीदेवी के फैंस की आंखें भी नम करने के लिए काफी था.

श्रीदेवी के पति और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने शुक्रवार को ट्वीट किया, "आज चीन में 'मॉम' रिलीज हुई है. मेरे लिए यह एक भावनात्मक क्षण है. श्री की आखिरी फिल्म को इस तरह के वृहद पैमाने के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जी स्टूडियो का धन्यवाद. मुझे आशा है कि वहां पर भी लोग इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे."

Mom releases in China today. An emotional moment for me. Thank you ZeeStudios_ for spreading Sri’s last film to such wider audiences. I hope people will connect with the film there too. SrideviBKapoor MomTheMovie pic.twitter.com/VgAtGiuG9H

Boney Kapoor BoneyKapoor May 10, 2019