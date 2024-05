Cannes 2024 में पायल कपाड़िया की All We Imagine As Light का बजा डंका, इतिहास बना ग्रांड प्रिक्स किया अपने नाम

All We Imagine As Light Cannes 2024: 77वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या, कियारा, जैकलीन, अदिति राव हैदरी और अवनीत कौर के स्टाइलिश लुक्स के बाद भारतीयों के लिए एक गुडन्यूज सामने आई है. कान्स 2024 में पायल कपाड़िया के डायरेक्शन में बनी भारतीय फिल्म ने अपने नाम बड़ी उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है. पायल कपाड़िया की फिल्म All We Imagine As Light ने कान्स 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवॉर्ड अपने नाम किया है. दो नर्सों की कहानी ने दुनिया के प्रिस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स में शुमार कान्स में अपना डंका बजा दिया है.

पायल कपाड़िया की फिल्म ने रचा इतिहास

डायरेक्टर पायल कपाड़िया की फिल्म All We Imagine As Light बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के दौरान खूब लंबा स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था और अब All We Imagine As Light ने ग्रैंड प्रिक्स अवॉर्ड जीतकर पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है. All We Imagine As Light के ग्रैंड प्रिक्स जीतने की ऑफिशियल गुड न्यूज कान्स ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है, साथ ही फिल्म की टीम बधाई भी दी है.

PAYAL KAPADIA, lauréate du Grand Prix pour ALL WE IMAGINE AS LIGHT.

PAYAL KAPADIA, award winner of the Grand Prix for ALL WE IMAGINE AS LIGHT.#Cannes2024 #Palmares #Awards #GrandPrix pic.twitter.com/nE16YOvLeC — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

क्या है All We Imagine As Light की कहानी?

All We Imagine As Light एक मलयालम-हिंदी फीचर फिल्म है. फिल्म की कहानी दो नर्सों के इर्द-गिर्द घूमती है. यह दोनों नर्सें अपने परिवार से दूर साथ रहती हैं. लेकिन कहानी का ट्विस्ट तब आता है, जब दोनों कुछ समय के लिए एक वेकेशन ट्रिप पर जाती हैं. जहां उन्हें खुद को पहचानने का मौका मिलता है. साथ ही एक महिला के जीवन और आजादी के मायने भी समझ आते हैं. बता दें, कान्स में जाने से कुछ दिन पहले ही All We Imagine As Light का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिवील किया गया था. इस फिल्म में कनी कुश्रुति, दिव्या प्रभा, छाया कदम, ऋधु हरुण और अजीस नेदुमंगड़ ने अहम रोल निभाया है.

