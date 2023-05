धोनी की दरियादिली देख हो जाएंगे भावुक, एक बार फिर किया दिल जीतने वाला काम

Mahendra Singh Dhoni: कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की दरियादिली के बारे में सभी जानते हैं. वो जितने ही शांत स्वभाव के है उतने ही बड़े दिल वाले हैं. एक बार फिर धोनी ने कुछ ऐसा किया कि जिससे उन्होंने अपने सभी चाहने वालों का दिल जीत लिया है. दरअसल, हाल ही में धोनी ने ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्परर्स (The Elephant Whisperers)के एक्टर्स बोमन और बेली से मुलाकात की . इस मुलाकात के दौरान धोनी ने दोनों को एक स्पेशल जर्सी गिफ्ट की. जिसका फोटो चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑफिशियल पेज पर डाला गया है.

धोनी की तस्वीर बोमन और बेली के साथ काफी वायरल हो रही है. लोग धोनी के जेस्चर की काफी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, धोनी एक ही दिल को कीतने बार जीतोगें. अन्य यूजर ने लिखा, East or west, Dhoni is the best. इस दौरान धोनी की बेटी जीवा भी बोमन और बेली से मिलती है. बोमन और बेली के अलावा द एलिफेंट व्हिस्परर्स की डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस भी मौजूद थी.

जमकर हो रही तारीफ

बता दें द एलिफेंट व्हिस्परर्स को ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के अर्वाड से नवाजा गया है. इस फिल्म की कहानी बोमन और बेली के अनाथ हाथी की है. फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों अपने हाथी की देखभाल करते हैं. अपने बच्चे की तरह उसे प्यार करते हैं. जानवर और इंसान के बीच एक खूबसूरत रिश्ते को इस फिल्म में दिखाया गया है. ये भारत की पहली ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है.