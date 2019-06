Film Review: तापसी की फिल्म देखकर निकल जाएगी चीख, हॉरर-थ्रिलर का परफेक्ट पैक है Game Over

नई दिल्ली: तापसी पन्नू अपनी हर फिल्म के बाद फैंस को चौंकाती हैं. 'पिंक' से लेकर बदला तक तापसी का हर कैरेक्टर दर्शकों को हिला देता है. तापसी पन्नू की फिल्म 'गेम ओवर' इस शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है. फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद से ही फैंस को फिल्म का इंतजार था. फिल्म रिलीज के बाद भी दर्शक इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. तापसी की एक्टिंग और डायरेक्टर अश्विन सरवनन का निर्देशन बिना किसी शक बेहतरीन फिल्म बनाने में सफल रहा है. बता दें कि फिल्म को बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया है.

क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म की शुरुआत ही ऐसे सीन से होती है जो आपकी आत्मा को झकझोड़ देने के लिए काफी है. फिल्म शुरू होती है एक ब्रूटल मर्डर से जिसमें एक लड़की की हत्या कर दी जाती है. उसके बाद कहानी तापसी की तरफ रूख करती है जहां तापसी बड़े से घर में अपनी मेड के साथ रहती हैं. तापसी वीडियो गेम बनाती हैं और उनके कोई दोस्त यार नही हैं. बस यहीं से एक साइको थ्रिलर शुरू हो जाता है. तापसी को अंधेरे से डर लगता है और उसकी जिंदगी उलझी हुई से है जिसमें कोई राज छुपा है. बस इसे सुलझाने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी.

Video : तापसी की फिल्म के ट्रेलर को 2 मिनट देख पाना है मुश्किल, हो जाएगा 'गेम ओवर'

एक्टिंग, डायरेक्शन और स्क्रीनप्ले

तापसी पन्नू अपनी हर फिल्म के बाद फैंस का दिल जीतने में सफल रहती हैं. तापसी की एक्टिंग लाजवाब है जैसे ही फिल्म में आपको लगेगा कि आप कहानी समझ चुके हैं, वैसे ही अगला सीन आपको दूसरी मोड़ पर ले जाएगा. उसी तरह अश्विन सरवनन का डायरेक्शन काबिले तारीफ है. छोटी-छोटी डिटेलिंग इस तरह से की गई है कि दर्शक सीट से बंधे रहेंगे. इसका स्क्रीनप्ले फिल्म का सबसे मजबूत पार्ट है. फिल्म की खासियत से है कि ये हॉरर न होने के बावजूद आपको हिला कर रख देगी.

Swapna looking at the overwhelming love for #GameOver be like ....

you people are spoiling me ! I am getting used to all this love now, so u better keep up #GameOver in all 3 Languages Tamil, Telugu and Hindi. Which one did u go for ??? pic.twitter.com/F6fLwKChL1

— taapsee pannu (@taapsee) June 15, 2019