'लव आजकल 2' में इस किरदार में नजर आएंगे रणदीप हुड्डा! शूटिंग रैपअप पर हुए इमोशनल

नई दिल्ली: अक्सर एक्टर अपने किरदारों के साथ काफी जुड़ाव मेहसूस करने लगते हैं, इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल है बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा का जो जल्द ही इम्तियाज अली की फिल्म 'लव आजकल 2' से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं. रणदीप ने फिल्म की अपने हिस्से की शूटिंग को पूरा कर लिया है. इस मौके पर रणदीप कुछ इमोशनल हो गए, उन्होंने तस्वीर के साथ खास मैसेज भी लिखा है.

हाल ही में इम्तियाज अली की फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके अभिनेता रणदीप हुड्डा का कहना है कि यह एक ऐसा वास्तविक अनुभव रहा, जिसने उन्हें खुद को कलाकार के तौर पर फिर से एक नए सिरे से खोजने में मदद की.

And it’s a wrap for me for #ImtiazAli’s next..wonderful reunion after 5 years of the iconic #highway an honest experience as always..the joy of work,pushing boundaries..a rediscovery as an artist, as a person..gratitude and wishing the whole team a great future ahead pic.twitter.com/y7SWk5IVlb

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) June 7, 2019