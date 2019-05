नहीं रहीं एक्टर रणदीप हुड्डा की दादी, इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

महारी दादी चल बसी 97 साल सदा प्यार हौसला आर हँसी देती रही ।। भगवान उसकी आत्मा नै शांति दे Our paternal grandmother has passed away. She was always loving, encouraging and full of laughter. May God give her peace

