AIDS की बीमारी से मर रहा है ये एक्टर, बोले- 'जल्द ही बेघर भी हो जाऊंगा'

नई दिल्ली : पूर्व एगहेड्स क्विज शो स्टार सीजे डि मूई ने कहा है कि वह पिछले कई सालों से एड्स की बीमारी से जूझ रहे हैं और अब पैसे के अभाव में जल्द ही बेघर होने वाले हैं. मिरर डॉट को डॉट यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, 49 वर्षीय यह स्टार किसी जमाने में टीवी पर आने वाले किसी मशहूर शो में जज की भूमिका में नजर आ चुके हैं और उन दिनों वह टेलीविजन की दुनिया का एक चर्चित चेहरा थे. हालांकि साल 2006 में एक आदमी द्वारा यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें शो से निकाल दिया गया.

साल 1988 में सीजे डी मूई पर एम्स्टर्डम में एक बेघर आदमी की हत्या का आरोप लगाया गया और इस केस के सिलसिले में उन्हें काफी खर्चे का सामना करना पड़ा. उन पर हत्या से संबंधित लगे सभी आरोपों को बाद में हटा दिया गया, लेकिन तब तक वह दिवालिया बन चुके थे. अब तो नौबत यह है कि उन्हें अपने घर से भी हाथ धोना पड़ सकता है. उनकी सहायता के लिए एक क्र्राउडफंडिंग कैम्पेन की स्थापना की गई.

I’ve been living with AIDS for 30 years but the agony of the last 3 years means I may not have many left. I’m outwardly healthy, still running and am staying positive I can get better.

Thank you all for your love and if I can do anything to help any of you, please just ask. CJ

— CJ de Mooi (@cjdemooi) April 21, 2019