PM Modi Birthday: सिद्धार्थ से लेकर अक्षय और कंगना तक, इस तरह स्टार्स ने किया पीएम मोदी को विश; लेकिन दिल जीता शाहरुख के पोस्ट ने

Bollywood Star wish PM Modi: आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का 72वां जन्मदिन है. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके लिए शुभकामनाओं की बारिश हो रही है. हमारे बॉलीवुड स्टार्स भी कहां पीछे रहने वाले थे. आज कई बी-टाउन स्टार्स ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पीएम के साथ उनकी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'आपका विजन और काम करने की क्षमता. ये चीजें मुझे बहुत प्रेरणादायक लगती हैं. जन्मदिन मुबारक हो. आपके स्वास्थ्य, खुशी और आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं'.

अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया विश

'थैंक गॉड' स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने भी मोदीजी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करके उन्हें विश किया है. सिद्धार्थ ने लिखा- 'हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं.' इसके अलावा कंगना रनौत शिल्पा शेट्टी और अनिल कपूर ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल का सहारा लिया. कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी और पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 'बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से इस प्लेनेट के सबसे मजबूत इंसान बनने तक, बेहतरीन जर्नी. आपके लंबे जीवन की प्रार्थना करते हैं.'

Your dedication for the welfare of our country and its people is highly appreciated. May you have the strength and health to achieve all your goals. Take a day off and enjoy your Birthday, sir. Happy Birthday @narendramodi

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 17, 2022