Gadar 2 Review: Kamaal R Khan ने तारा सिंह-सकीना की कहानी पर सुनाया अपना जजमेंट, बताया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर होगी हिट या फ्लॉप

Kamaal R Khan ने Gadar 2 पर सुनाया अपना जजमेंट

कमाल आर खान (Kamaal R Khan), जो एक फिल्म क्रिटिक हैं और हर फिल्म पर अपना अपडेट देते रहते हैं, उन्होंने 'गदर 2' पर अपना फैसला सुनाया है. उन्होंने बरत है कि उनके हिसाब से 'गदर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहेगा और इसका लाइफटाइम बिजनेस कितना होगा. कमाल आर खान के इस ट्वीट पर लोगों ने उनकी प्रीडिक्शन को गलत बताया है.

Please note, according to Shariq Patel and Zee Team Film #Gadar2 will do ₹200Cr lifetime theatrical business. And I can write on a blank paper that it will do ₹15Cr lifetime business. So now you can imagine about the knowledge of corporate staff about Hindi films making.

— KRK (@kamaalrkhan) March 24, 2023