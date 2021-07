Shilpa Shetty के सपोर्ट में आए Hansal Mehta, कहा- अच्छे वक्त में सब पार्टी करते हैं, लेकिन बुरे वक्त में..

नई दिल्ली: राज कुंद्रा (Raj Kundra) की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को लगातार ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि अभी तक शिल्पा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. इसी बीच फिल्ममेकर हंसल मेहता (Hansal Mehta) एक्ट्रेस के सपोर्ट में उतर आए हैं. उन्होंने ऐसे वक्त में शिल्पा को अकेले छोड़ने की लोगों से अपील की है.

'बिना फैसला आए लोग बताते हैं गुनहगार'

हंसल (Hansal Mehta) ने हाल ही में एक ट्वीट किया, 'अगर आप शिल्पा के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम उन्हें अकेला छोड़ दें. उन्हें प्राइवेसी दीजिए. ये बहुत गलत बात है कि बिना कोर्ट के फैसला आए लोग किसी को भी गुनहगार बता देते हैं.'

If you cannot stand up for her at least leave Shilpa Shetty alone and let the law decide? Allow her some dignity and privacy. It is unfortunate that people in public life ultimately are left to fend for themselves and are proclaimed guilty even before justice is meted out. — Hansal Mehta (@mehtahansal) July 30, 2021

बॉलीवुड सेलेब्स पर साधा निशाना

इसके बाद हंसल (Hansal Mehta) ने बाकी सेलेब्स पर निशाना साधा जो शिल्पा के सपोर्ट पर नहीं बोल रहे हैं. हंसल ने लिखा, 'अच्छे समय पर सभी साथ में आकर पार्टी करते हैं. बुरे वक्त पर सभी चुप हैं. बिना सच के पता चले पहले ही नुकसान हो जाता है.'

This silence is a pattern. In good times everybody parties together. In bad times there is deafening silence. There is isolation. No matter what the ultimate truth the damage is already done. — Hansal Mehta (@mehtahansal) July 30, 2021

'कैरेक्टर पर करते हैं सवाल'

हंसल (Hansal Mehta) ने आगे लिखा, 'अगर किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो लोग पहले से ही उनको लेकर फैसला सुना देते हैं. उनके करेक्टर पर सवाल खड़े करते हैं और फालतू की गॉसिप करते हैं. ये है चुप्पी की कीमत.'

This vilification is a pattern. If the allegations are against a film person there is a rush to invade privacy, to pass sweeping judgement, to character-assassinate, to fill 'news' with trashy gossip - all at the cost of individuals and their dignity. This is the cost of silence. — Hansal Mehta (@mehtahansal) July 30, 2021

क्या है मामला

गौरतलब है कि इस साल फरवरी में पोर्नोग्राफी रैकेट केस का भंडाफोड़ मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने हुआ था. जब क्राइम ब्रांच को पता चला कि इस केस के तार मशहूर बिजेनसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) से जुड़े हुए हैं तो इसकी जांच की जाने लगी. पांच महीने की जांच के बाद क्राइम ब्रांच को पुख्ता सबूत मिले जिसके आधार पर राज को गिरफ्तार किया गया.

यह भी पढ़ें- कंधे पर बोझ लादे Urvashi Rautela ने किया वर्कआउट, वीडियो देख फैंस हुए हैरान

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक कर Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें