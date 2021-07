Hritik Roshan ने ली Kiara Advani से मंजूरी, फैंस का चकराया सिर; दोनों के बीच क्या पक रहा?

नई दिल्ली: बॉलीवुड के हैंडसम कलाकारों की लिस्ट में शामिल ऋतिक रोशन (Hritik Roshan) के एक ट्विटर पोस्ट ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. उन्होंने हाल ही में एक फोटो शेयर की है और उस फोटो में एक एक्ट्रेस को टैग कर दिया है और इसी टैगिंग के बाद फैंस सोच में डूब गए हैं कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है.

ऋतिक ने किया कियारा को टैग

ऋतिक रोशन (Hritik Roshan) ने हाल ही में ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में एक्टर स्लिम फिट ट्राउजर, प्रिंटेड ब्लू शर्ट और साथ में स्टाइलिश जैकेट कैरी किए हुए दिख रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) को टैग कर पूछा है, 'हे, कियारा आडवाणी क्या ये अच्छा लग रहा है?' ऋतिक रोशन का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं.

Hey @advani_kiara do you think this is good enough? pic.twitter.com/lBo6uZdqKA — Hrithik Roshan (@iHrithik) July 29, 2021

कियारा ने किया विजय देवरकोंडा को टैग

ऋतिक रोशन (Hritik Roshan) ने कियारा आडवाणी (Kiara Advani) से ये सवाल क्यों पूछा है, इसे लेकर अभी फैंस अपना सिर खुजला ही रहे थे कि एक्ट्रेस ने उनके साथ एक और तस्वीर शेयर कर दी. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को भी टैग कर दिया. एक्ट्रेस ने लिखा, 'उतना भी अच्छा नहीं है, इसे और बेहतर कैसे करें. विजय देवरकोंडा आपका क्या ख्याल है.'

विजय देवरकोंडा ने किया सामंथा को टैग

ऋतिक रोशन (Hritik Roshan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) के इन ट्वीट्स के बाद इन सितारों के फैंस में खलबली मची हुई थी. दोनों सितारों के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म के ऐलान को लेकर कयास लगाने लगे हैं. ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी के इन ट्वीट्स से लगता है कि वो दोनों साउथ फिल्म स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverkonda) के साथ मिलकर कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं. इस बीच ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी के इस सवाल का जवाब फिल्म स्टार विजय देवरकोंडा ने पूरे स्वैग से दिया. उन्होंने लिखा, 'बेहतरीन, लेकिन फिर भी काफी नहीं. इसमें कुछ राउडीनेस की जरुरत है. सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni), क्या आपको भी यही लगता है.'

Beautiful but not enough, it just needs some Rowdiness. There, set! Do you approve @Samanthaprabhu2 https://t.co/GcEQjtmhpx pic.twitter.com/DS0tQ8OUl5 — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) July 29, 2021

सामंथा ने किया दलकीर को टैग

सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) ने भी एक फोटो शेयर करते हुए जवाब दिया, 'नहीं ये काफी नहीं है', लेकिन मुझे पता है इसे कौन बेहतर बना सकता है. दलकीर क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा?

Hahaha. No. Not enough. But I know how to make it better! @dulQuer do you think this will do? https://t.co/6W8yUVarrc pic.twitter.com/CPI9bOUFRn — S (@Samanthaprabhu2) July 29, 2021

दलकीर ने दिया सबके सवालों के जवाब

लास्ट ट्वीट के साथ दलकीर (Dalqueer) ने पोस्ट किया कि मुझे पता है कि इसे काफी से ज्यादा बनाने के लिए क्या चाहिए. लेकिन इन सबके बीच ऋतिक रोशन के फैंस उनके इन ट्वीट्स से वॉर 2, विक्रम वेधा और कृष 4 का लिंक खोज रहे हैं.

I know what it needs to make it MORE than enough! @myntra You obviously agree. https://t.co/uA7yPdJdXA pic.twitter.com/sXIPZefTY2 — dulquer salmaan (@dulQuer) July 29, 2021

