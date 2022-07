पाकिस्तानी गाने की धुन चुरा कर बनाया गया Ranbir Kapoor-Alia BHatt का गाना केसरिया? लोग बोलें-'केसरिया तेरा कॉपी है पिया'

Kesariya Copy Of Pakistani Band Call Laree Chootee: सिनेमा और रंगीत हर सरहद को तोड़ कर लोगों के दिलों में जगह बना ही लेता है. भले ही भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे न हों लेकिन आज भी हमारा और वहां का संगीत लोगों को एक-साथ जोड़ ही देता है. खैर, हाल ही में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की मचअवेटिड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmāstra) का गाना 'केसरिया' रिलीज हुआ है. लेकिन सोशल मीडिया पर (Brahmāstra) के गाने को कॉपी बताया जा रहा है. दरअसल, ये गाना पाकिस्‍तानी बैंड कॉल (Call) के 'लारी छूटी' (Laree Chootee) से काफी मिलता-जुलता है.

क्या कॉपी है ब्रह्मास्त्र का गाना

दर्शक लंबे समय से दर्शक ‘ब्रह्मास्त्र’ के गाने ‘केसरिया’ इंतजार कर रहे थे. मेकर्स ने पहले गाने का टीजर रिलीज किया था जिसमें रणबीर और आलिया का रोमांस देखा गया. अब रविवार को पूरा गाना रिलीज किया गया. हालांकि, 'केसरिया' के रिलीज होते ही जहां लाखों लोगों ने इसकी खूब तारीफ की तो वहीं इसके कॉपीराइट होने की वजह से मेकर्स को ट्रोल भी किया जा रहा है.

Literally copied the beat of "Laree Chooti" and named it Kesariya, how can they be so shamless?? pic.twitter.com/3J9noyqtuI

— Mansoor (@mansuuuurrrr) July 18, 2022