OTT Films: यह ओटीटी ला रहा धमाकेदार फिल्म फेस्टिवल; 20 दिन तक रोज देखिए नई फिल्म, बिल्कुल फ्री

OTT Film Festival: ओटीटी प्लेटफॉर्मों के बीच भी अब धीरे-धीरे मुकाबला बढ़ता जा रहा है. सभी अपने साथ ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को जोड़ना चाहते हैं. देश में ओटीटी की रेस में कुछ महीने पहले ही शामिल हुए जियो सिनेमा ने एक धमाकेदार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें दर्शकों को बीस दिनों तक हर दिन नई-नई 20 फिल्मों का प्रीमियर देखने मिलेगा. यह सभी के लिए फ्री होगा यानी इसे देखने के लिए जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं होगी. यह जियो सिनेमा फिल्म फेस्ट 29 सितंबर से शुरू होगा और हर दिन एक नई फिल्म का प्रीमियर किया जाएगा. खास बात यह कि ये फिल्में तमाम फिल्म समारोहों में शामिल होकर सराही जा चुकी हैं.

चमकदार नाम



INDIA’S BIGGEST DIGITAL FILM FESTIVAL IS HERE!

Watch 20 great Indian stories from the finest talent in our country over 20 days of #JioCinemaFilmFest.

A new film premieres everyday starting 29 September on #JioCinema, for free.#JioCinemaFilmFest #JioCinema pic.twitter.com/7LjZDCpnVf

— JioCinema (@JioCinema) September 22, 2023