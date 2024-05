Panchayat 3 Twitter Review: 'पंचायत 3' का खुल गया ताला... फिर अपनी सादगी लिए हाजिर हुए जितेन्द्र कुमार और नीना गुप्ता

Panchayat 3 Twitter Review: जितेन्द्र कुमार और नीना गुप्ता की सुपरहिट वेब सीरीज 'पंचायत' के अब तक दो सीजन आ चुके हैं, जिनको खूब पसंद किया गया. सीरीज का दूसरा सीजन 2022 में आया था, जिसके बाद से ही फैंस इसके तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है. सीरीज का तीसरा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर जारी कर दिया गया है, जिसको लोगों के रिव्यू मिलने भी शुरू हो चुके हैं. सीरीज को लेकर यूजर्स सोशल मीडिया पर अपने-्अपने रिव्यू दे रहे हैं.

सीरीज की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां पिछले सीजन में रुकी थी. 'पंचायत' की कहानी एक छोटे से गांव फुलेरा और उसके सचिव की है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया था. ऐसे में ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि सीरीज के तीसरे सीजन को लोगों ने कितना प्यार दिया. सीरीज के पहले और दूसरे सीजन में उस गांव की समस्याओं के साथ-साथ सचिव और मुखिया की बनती-बिगड़ती जुगलबंदी को दिखाया गया था, जिसके बाद तीसरे सीजन यानी 'पंचायत 3' में कहानी यहां से आगे जाती है.

कैसी लगा लोगों सीरीज का सीजन 3?

'पंचायत' का सीजन 3 को लेकर लोगों सोशल मीडिया के जरिए अपने रिव्यू साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको ये सीजन कैसा लगा और इसमें नया है. चलिए नजर डालते हैं लोगों के रिव्यू पर. फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट सुमित कदेल ने सीजीर का रिव्यू देते हुए लिखा, 'पंचायत 3 एक विजेता है, क्योंकि ये अपने यूनिक कहानी को बनाए रखने में कामयाब रही है, जिसमें कॉमेडी, मनोरंजन और कई तरह की भावनाओं को प्रभावी ढंग से शामिल किया गया है'.

#Panchayat Season 3 -

Rating - ( 3.5 ) #Panchayat3 is a WINNER as it manages to keep its unique charm, blending rooted humor, entertainment, and raw emotions effectively.

The narrative returns with Phulera, experimenting more with its storytelling. While it offers… pic.twitter.com/MtoMmoLez8

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) May 28, 2024