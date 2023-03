कोई 70 की उम्र में चढ़ा घोड़ी कोई 60 साल की होकर बनी दुल्हन, इन सेलेब्स ने प्यार के आगे उम्र की नहीं की परवाह

Celebs Who Married above at 50: प्यार ना सिर्फ दुनियादारी को ठेंगा दिखाता है बल्कि उम्र के फासले को भी नजरअंदाज कर देता है. कबीर बेदी से लेकर मिलिंद सोमन तक इसकी मिसाल भी बन चुके हैं.