वोट करने की अपील पर PM मोदी से बोले कबीर बेदी, 'आपसे कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन...'

नई दिल्ली : लोक सभा चुनाव आने वाले और उससे पहले पीएम मोदी ने देश की जनता से अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है. देश के प्रधानमंत्री ने सेलिब्रेटीज से लेकर खिलाड़ियों तक और कई चर्चित चेहरों से भी अपने फैंस से मतदान करने की अपील की है. बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कबीर बेदी ने पीएम को टैग करते हुए ट्विटर पर पोस्ट पर लिखा है कि भले ही मैं आपसे कई मु्द्दों पर सहमत नहीं हूं लेकिन बेशक आप देश के बेस्ट पीएम हैं.

कबीर बेदी ने अपने ट्विटर पोस्ट पर पीएम मोदी का शुक्रिया करते हुए लिखा कि मैंने आपको 2014 में सपोर्ट किया था. मैं आपको फिर से पीएम बनता देखना चाहता हूं. कुछ मुद्दों पर भले ही मैं आपसे सहमत नहीं हूं लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप बेशक देश के बेस्ट प्रधानमंत्री हैं.

Thank you Prime Minister @narendramodi for reaching out to me personally. I supported you in 2014. Once again, I wish to see you elected as Prime Minister. I may disagree on some issues. But you are, by far, the best Prime Minister for India today. #Elections2019 @BJP4India https://t.co/hMEQcovwY7

— KABIR BEDI (@iKabirBedi) March 25, 2019