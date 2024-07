बिहार और ओडिशा की ऑडियंस के लिए नहीं 'कल्कि 2898 एडी', कहकर बुरे फंसे मुकेश खन्ना

Mukesh Khanna Troll for Kalki 2898 AD: बीआर चोपड़ा की टेलीविजन सीरीज 'महाभारत' में भीष्म पितामह की भूमिका निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना ने हाल ही में प्रभास स्टारर फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' का रिव्यू किया. हालांकि, उन्हें उनके रिव्यू के लिए अब जमकर ट्रोल किया जा रहा है. मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल पर नाग अश्विन की 'कल्कि 2898 एडी' की समीक्षा करते हुए कुछ ऐसी बातें कह देती हैं, जो लोगों को बुरी तरह से चुभ गई हैं.

दरअसल, मुकेश खन्ना ने कहा था कि जबकि वह परफॉर्मेंस और पैमाने के लिए 'कल्कि 2898 एडी'को 100 अंक देंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि फिल्म वेस्ट को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी और बिहार और ओडिशा के दर्शक इसे समझ नहीं पाएंगे.

'बौद्धिक स्तर पर फिल्म बनाई गई है, हॉलीवुड के लिए ठीक है'

मुकेश खन्ना ने कहा था, ''जिस बौद्धिक स्तर पर फिल्म बनाई गई है, हॉलीवुड के लिए ठीक है. वहां लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं. मुझे माफ करें, लेकिन ओडिशा और बिहार के दर्शक इस तरह की फिल्म निर्माण को समझ नहीं पाएंगे.'' अब मुकेश खन्ना के इस बयान से सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है और नेटिजन्स उनकी अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं.

फैन्स ने लगा दी मुकेश खन्ना की क्लास

मुकेश खन्ना के बयान का शेयर करते हुए एक एक्स यूजर (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ''तो मुकेश खन्ना के अनुसार, जिस राज्य ने पठानी सामंत और आर्यभट्ट को जन्म दिया, वहां के लोग इतने समझदार नहीं हैं कि 'कल्कि 2898 एडी' को समझ सकें. यह कितनी शर्म की बात है कि किसी फिल्म को समझना किसी की बुद्धिमत्ता का पैमाना है.”

So according to Mukesh Khanna, the people of the state that gave birth to Pathani Samanta and Aaryabhatta aren't smart enough to understand Kalki 2898 AD.

What a shame that understanding a film is a benchmark of one's intelligence. pic.twitter.com/ogmJ65bMGN

— Tushar (@Tushar_KN) July 6, 2024