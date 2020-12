Farmers Protest: Diljit-Priyanka पर फूटा Kangana Ranaut का गुस्सा, बोलीं- किसानों को कर रहे गुमराह

नई दिल्ली: एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने देश में जारी किसान आंदोलन (Farmers Protest) पर एक नहीं बल्कि कई बार अपनी आवाज बुलंद की हैं. उन्होंने किसान आंदोलन का खुल कर विरोध किया है. अब इसी बीच एक्ट्रेस का नया ट्वीट सामने आ गया है और ये खूब वायरल हो रहा है. कंगना ने इस ट्वीट में कृषि कानूनों की तारीफ की है. कंगना का मानना है कि इस कानून से लोगों को फायदा होगा.

इसके साथ ही कंगना (Kangana Ranaut) ने कहा कि उन्हें लगता है कि किसानों भड़काया जा रहा है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है,'ज्यादा बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो लोग इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं और इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं उन सभी को पता है कि ये कृषि कानून किसानों के लिए बहुत जरूरी हैं. फिर भी किसानों को भड़काया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है. फायदे के लिए भारत बंद किया जा रहा है.'

Problem is not just them but each and every individual who supports them and opposes #FarmersBill_2020 they are all aware how important this bill is for farmers still they provoke innocent farmers to incite violence, hatred and Bharat Band for their petty gains ( cont) https://t.co/JW2qU1LM0H

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 11, 2020