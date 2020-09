ऑफिस तोड़े जाने से नाराज Kangana Ranaut ने सोनिया गांधी से पूछा तीखा सवाल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद काफी तूल पकड़ चुका है. बीएमसी (BMC) द्वारा ऑफिस तोड़े जाने के बाद से ही कंगना काफी नाराज हैं. वह लगातार इस बारे में ट्वीट्स कर रही हैं. इस बार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है.

वायरल हुआ कंगना का एक और ट्वीट

कंगना ने सोनिया गांधी को ट्वीट करते हुए सवाल किया है कि एक महिला होने के नाते क्या उन्हें बुरा नहीं लगता है कि कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार ऐसा सुलूक कर रही है? कंगना ने सवाल किया, क्या आप अपनी पार्टी से नहीं कह सकतीं कि वह संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखें जो हमें डॉक्टर आम्बेडकर ने दिए थे. कंगना का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Dear respected honourable @INCIndia president Sonia Gandhi ji being a woman arn’t you anguished by the treatment I am given by your government in Maharashtra? Can you not request your Government to uphold the principles of the Constitution given to us by Dr. Ambedkar?

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 11, 2020