DSGMC को Kangana Ranaut ने दिया जवाब, बोलीं- मुझे महान बना कर ही दम लेंगे

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. इस बार कंगना को किसान आंदोलन पर ट्वीट करना भारी पड़ गया है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (Delhi Sikh Gurdwara Management Committee) ने कंगना को लीगल नोटिस भेजा है. इस पर कंगना रनौत का भी रिएक्शन आ गया है. कंगना रनौत ने ट्वीट कर अपना पक्ष लोगों के बीच रखा है.

कंगना को DSGMC ने भेजा लीगल नोटिस

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (Delhi Sikh Gurdwara Management Committee) के सदस्य ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उनके ट्वीट पर कानूनी नोटिस भेजा. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य का कहना है कि ट्वीट में नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को निशाना बनाया गया. नोटिस में कहा गया कि जैसे ही कंगना को उनके ऑफीस को तोड़े जाने पर विरोध करने का अधिकार था, ठीक उसी तरह किसानों को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है. वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं.

Delhi Sikh Gurdwara Management Committee member sends legal notice to Bollywood actor Kangana Ranaut over her tweet allegedly targeting farmers protesting against new farm laws

कंगना का आया ऐसा रिएक्शन

इस पर कंगना (Kangana Ranaut) का भी बयान सामने आया है. कंगना ने कहा, 'फिल्म माफिया ने मेरे ऊपर कई केस किए, बीती रात जावेद अख्तर ने भी एक केस फाइल किया, महाराष्ट्र सरकार हर घंटे एक केस दर्ज करा रही है और अब पंजाब में कांग्रेस ने भी इस गैंग को ज्वाइन कर लिया है. मुसकुराते चेहरे और आंखों के साथ... लगता है मुझे महान बना कर ही दम लेंगे.'

Film mafia filed many cases on me, last night Javed Akhtar filed one more, Maharashtra government filing one case every hour now congress in Punjab is also joined the gang....

Lagta hai mujhe mahan banake he dum lenge

Thank you https://t.co/Q3w7WaCyCm

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 4, 2020