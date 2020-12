Kangana Ranaut पर लगा नफरत फैलाने का आरोप, Bombay High Court में याचिका दायर

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. कंगना (Kangana Ranaut) के खिलाफ गुरुवार की शाम बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में एक याचिका दायर की गई है. इसमें कंगना रनौत पर उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए लगातार देश में 'नफरत और घृणा' फैलाने का आरोप लगाया गया है.

याचिका में लगाए गए ये आरोप

याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में ये साफ तौर पर कहा गया है कि कंगना (Kangana Ranaut) के ट्वीट से देश में लगातार नफरत फैलाने और देशद्रोह फैलाने की कोशिश होती है. इसके साथ ही कहा गया कि देश को उनके अतिवादी ट्वीट्स से विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया में उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

कंगना ने कहा ट्विटर के अलावा भी हैं विकल्प

ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर लिखा कि ट्विटर एकमात्र ऐसा मंच नहीं है, जहां वह अपनी राय दे सकती हैं. कंगना (Kangana Ranaut) ने ट्विटर पर लिखा है, 'मैं लगातार अखंड भारत की बात कर रही हूं. टुकड़े-टुकड़े गैंग से हर रोज लड़ रही हूं और मुझ पर ही देश बांटने का आरोप लग रहा है. वाह! क्या बात है, खैर मेरे लिए ट्विटर अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है.'

Ha ha ha I am continuously taking about Akhand Bharat, inevitably fighting tukde gang everyday and I am accused of dividing the nation

Wah!!! Kya baat hai, anyway twitter is not the only platform for me in one chutki thousands camera will appear for my single statement https://t.co/0BgAEd7iKO

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020